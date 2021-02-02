Вестник Кавказа

Экс-глава Минобороны Армении освобожден под залог в $37,5 тысяч

Экс-глава Минобороны Армении освобожден под залог в $37,5 тысяч
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении освободили бывшего министра обороны Давида Тонояна. Залог для Тонояна, обвиняемого в закупке просроченных ракет, составил более $37 тыс.

Экс-глава оборонного ведомства Армении Давид Тоноян спустя три года сегодня вышел на свободу, передает Sputnik Армения.

Постановлением суда бывший министр освобожден под залог в размере 15 млн драмов, что соответствует $37,5 тыс. Сообщается, что возле СИЗО Тонояна встречали родные и соратники.

Под стражу бывший министр был заключен в 2021 года. По данным обвинения, Тоноян, занимая пост главы МО Армении, на $4,6 млн закупил ракет с давно истекшим сроком годности. Он был арестован в связи с подлогом и должностными злоупотреблениями.

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