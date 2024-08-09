Лучшая диета в мире. Польза и вред голодания. Как голодать, чтобы быть здоровым. Врач о голодании.

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Лечебное голодание врачи рекомендуют практиковать людям с такими состояниями, как: повышенное давление, высокий сахар, ревматоидный артрит, психические расстройства. В этом выпуске вы узнаете, как голод влияет на здоровье и продолжительность жизни, можно ли вылечить ожирение – голодом? Мы поговорим о том, как регулярные практики голодания влияют на профилактику онкологических заболеваний, выясним противопоказания к голоду и научимся правильно к нему готовиться. Юлия Голонова – врач-оториноларинголог, нутрициолог сама применяет голодание уже более семи лет. Она поделится своими ошибками и расскажет, как безболезненно пережить голодные дни ради своего здоровья.