Вестник Кавказа

Мигрант из Узбекистана, сбегая от полиции, попал под колеса автомобиля в Сочи

Мигрант из Узбекистана, сбегая от полиции, попал под колеса автомобиля в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи автомобиль сбил пешехода. Мужчина с гражданством Узбекистана перебегал дорогу в неположенном месте, он пытался скрыться от машины ППС.

В Сочи на улице Пластунская накануне произошло ДТП, в котором под колеса автомобиля попал мигрант.

ЧП произошло утром, около 11.00. Выходец из Узбекистана с недействительными документами заметил на улице автомобиль ППС, он испугался правоохранителей и пустился в бега. Мужчина выбежал на дорогу, где был сбит легковым автомобилем «ВАЗ-2107».

Сообщается, что мигрант с различными травмами госпитализирован.

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