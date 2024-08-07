Мигрант из Узбекистана, сбегая от полиции, попал под колеса автомобиля в Сочи

В Сочи автомобиль сбил пешехода. Мужчина с гражданством Узбекистана перебегал дорогу в неположенном месте, он пытался скрыться от машины ППС.
В Сочи на улице Пластунская накануне произошло ДТП, в котором под колеса автомобиля попал мигрант.
ЧП произошло утром, около 11.00. Выходец из Узбекистана с недействительными документами заметил на улице автомобиль ППС, он испугался правоохранителей и пустился в бега. Мужчина выбежал на дорогу, где был сбит легковым автомобилем «ВАЗ-2107».
Сообщается, что мигрант с различными травмами госпитализирован.