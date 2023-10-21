Сочи может полностью отказаться от фейерверков

Запуск фейерверков и другой пиротехники могут запретить в Сочи. Сейчас запрет на салюты действует в десятках регионов России.

Предложение запретить в Сочи запуск фейерверков до окончания СВО предложил мэру курорта депутат заксобрания Краснодарского края 7 созыва Арменак Тозлян.

«Уже 34 региона России отказались от проведения салютов и фейерверков… Сегодняшнее предложение связано, в первую очередь, с обеспечением безопасности жителей и гостей курорта в условиях текущей ситуации»

– депутат

Тозлян уточнил, что сейчас в Краснодарском крае разрабатывается распоряжение о том, чтобы запуск салютов был возможен только в специально отведенных местах. По мнению депутата, подход стоит пересмотреть в сторону запрета использования пиротехники.