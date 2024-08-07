Вестник Кавказа

"Союзмультфильм" откроет парк аттракционов в Крыму

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В Крыму появится детский развлекательный парк аттракционов, темой которого станут знаменитые герои "Союзмультфильма". Парк будет открыт в Феодосии.

Курорт Феодосия станет еще привлекательнее для туристов с детьми - "Союзмультфильм" планирует открыть в городе тематический парк аттракционов.

"У киностудии "Союзмультфильм" есть успешный опыт по организации тематических познавательно-развлекательных пространств… Без сомнения, парк "Счастье" в живописном курортном городе Феодосия в Крыму станет одним из самых ярких наших проектов"

– глава департамента парков и мероприятий "Союзмультфильма" Екатерина Слащева

В феодосийском парке развлечений можно будет увидеть любимых поколениями героев таких советских мультфильмов, как "Ну, погоди!", "Трое из Простоквашино", "Винни-Пух" и других.

Открыть парк "Счастье" в Феодосии могут уже в 2024 году. Это будет единственный на полуострове парк аттракционов такого формата.

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