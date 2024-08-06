Турция стала лидером продаж на бархатный сезон

Россияне для отдыха в бархатный сезон 2024 предпочитают курорты Турции, рассказали в РСТ. В организации назвали также средние цены на отдых в самых популярных странах.

Большинство россиян решили отдохнуть в бархатный сезон в Турции, рассказал глава комитета РСТ по агентской деятельности, гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.

По его словам, Турция в целом демонстрировала неплохие показатели летом, а осенние цифры оказались еще лучше, ведь погода в бархатный сезон в Турции не отличается от летней, а вот цены гораздо ниже, относительно июля и августа они падают на 15-20%.

Соответственно, подчеркнул Агафонов, объемы бронирований в Турции в три раза больше, чем в Египте, и в четыре раза больше, чем в Таиланде.

В целом доля путевок в Турцию, покупаемых в сети, достигает почти 45%. Египет предпочитают 18%, отдых в России – 14%, провести отпуск в Абхазии – 6%.

Говоря о ценах, глава комитета АТОР уточнил, что в среднем отдых в бархатный сезон в Турции обойдется дороже, чем в Египте: неделя на двоих будет стоить 212 тыс рублей в первом случае и 163 тыс рублей во втором. Аналогичный отпуск в Таиланде и ОАЭ обойдется соответственно в 227 тыс и 215 тыс рублей.