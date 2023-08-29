© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое бархатный сезон в Турции? Это прекрасное время с сентября по октябрь, когда спадает удушливая жара, а море все еще по-летнему теплое, так что в нем можно купаться. Расскажем, когда начинается и заканчивается бархатный сезон, о его плюсах и минусах и чем можно заняться в Турции осенью.

Бархатный сезон в Турции – один из самых популярных среди туристов периодов для отдыха в этой замечательной стране. Он длится в среднем два месяца. В бархатный сезон можно купаться, так как море еще вполне теплое, при этом не страдая от зноя на суше: погода напоминает конец лета в России.

Отметим, что бархатный сезон есть только на двух из четырех морей, омывающих Турцию: Эгейском и Средиземном. Мраморное и тем более Черное море расположены севернее, там в целом холоднее, чаще идут дожди, да и туристическая инфраструктура развита слабее. Осенью туристов там практически нет.

Когда начинается бархатный сезон в Турции?

Начало бархатного сезона приходится в общем на сентябрь. Однако, если принципиально важно отсутствие изнуряющей жары, то с большей вероятностью такой будет погода с середины сентября. С этого момента вполне можно выходить на улицу днем после 11 часов утра, не опасаясь получить тепловой или солнечный удар.

Средняя температура воздуха в сентябре в Турции – 32 градуса днем и 20 градусов ночью. В октябре уже значительно прохладнее: плюс 27 днем и плюс 16 в темное время суток.

Погода на курортах Эгейского моря, как правило, менее жаркая. Могут повлиять на климат и горы: например, в Мармарисе из-за них может быть немного холоднее, чем в других туристических локациях.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в Турции заканчивается бархатный сезон?

Конец бархатного сезона зависит от места, где находится конкретный курорт.

Воспользоваться всеми плюсами этого мягкого периода на побережье Средиземного моря, где находятся, например, Анталья и Аланья, можно до середины и даже до конца октября.

Более северные курорты Эгейского моря – Мармарис, Бодрум и другие – будут комфортны максимум до середины октября. Уже к концу сентября купаться на большинстве самых популярных пляжей нельзя, так как они закрываются для туристов. Море становится холодным, часто происходят штормы – не до купаний.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конечно, приехать в Турцию на море можно и в ноябре. Но тогда стоит рассчитывать, что большую часть отдыха займут прогулки. Плавать можно будет нечасто, только в ясную погоду и только тем, кто не боится простудиться.

Можно ли купаться в бархатный сезон в Турции?

Нужно! За лето море накапливает много солнечного тепла и остывает очень медленно. В сентябре средняя температура морской воды составляет 26 градусов, в октябре она немного опускается, до 25 градусов. При этом Эгейское море, как уже отмечалось, будет холоднее Средиземного, примерно на 2-3 градуса.

Для примера:

в Аланье в сентябре температура моря 26 градусов, в октябре – 24;

в Анталье она составляет 26 и 25 градусов соответственно,

в Бодруме с 24 градусов в сентябре море остывает до 22 градусов в октябре,

в Измире Эгейское море сначала прогрето до 26 градусов, а потом оно холодеет до 24.

Кстати, когда море остывает, туристы могут купаться в бассейнах и аквапарках, принадлежащих отелям: владельцы к этому времени уже включают подогрев воды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем хорош отдых в бархатный сезон в Турции?

У бархатного сезона много поклонников – плюсов в таком отдыхе, пожалуй, даже больше чем минусов.

Больше нет изнуряющей жары, так что гулять на воздухе можно целый день. Сравнительно прохладная погода понравится пожилым, семьям с маленькими детьми, болеющим сердечными и дыхательными заболеваниями, да и просто тем, кто не любит летний зной.

Начался учебный год – на курортах меньше туристов вообще и молодежи в частности, так что отдых будет более тихим и спокойным. Что, кстати, не означает скуки – развлечений на курортах остается еще достаточно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возможны скидки на туры. Впрочем, окончательное решение за отельерами, а они ориентируются на спрос. Поэтому вероятность скидок в октябре гораздо выше, чем в сентябре.

Из минусов – нередко отели частично сворачивают инфраструктуру, например, закрывают некоторые рестораны, уносят зонтики с пляжей, демонтируют понтон.

Чем заняться?

В отличие от высокого сезона, в бархатный сезон отдых на пляже, как правило, занимает гораздо меньше времени: туристы уделяют больше внимания другим активностям.

Помимо просто солнечных ванн и плавания, можно заняться водными видами спорта – дайвингом, снорклингом и даже яхтингом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снижение спроса и смена сезона побуждает вводить солидные скидки магазины и спа-отели. Посещение распродаж и спа-процедур значительно разнообразят отдых.

Нежаркая осень – лучшее время, чтобы побольше узнать о турецких достопримечательностях. Чаще всего любознательные туристы отправляются в Стамбул, Памуккале, Каппадокию, Сид и Измир. Напомним, что в Турции находятся 19 объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один вариант – посетить яркие сентябрьские фестивали, посвященные сбору урожая. Например, Фестиваль сбора винограда в Каппадокии в городе Ургюп и Фестиваль арбуза в Диярбакыре, где проходит конкурс на самый большой арбуз.

Какие фрукты поспевают в Турции в сентябре и октябре?

Отдых в Турции в бархатный сезон дает отличную возможность полакомиться свежими сочными фруктами, что особенно актуально для жителей суровой России.

В сентябре созревают яблоки и груши, виноград и сливы, персики и нектарины. Первый месяц осени – время арбузов и дынь. Можно уже пробовать первые мандарины.

В октябре в Турции собирают цитрусовые: апельсины, мандарины и лимоны. На прилавках появляются поздние сорта яблок, груш и винограда, а также авокадо, гранаты, айва, хурма.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Покупать фрукты лучше у торговцев на живописных рынках – поход на такой восточный базар может стать отдельным приключением.

Итак, стоит ли ехать в Турцию в бархатный сезон? Безусловно, ведь, в каком-то смысле, это последний шанс запастись бодростью, витаминами и хорошим настроением перед холодной зимой.