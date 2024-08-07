Крымский мост сейчас: в очереди почти две тысячи автомобилей

В пробке перед Крымский мостом с обеих сторон этим утром скопились сотни автомобилей. На обстановку повлияло ночное перекрытие моста.
На 11.00 пятницы Крымский мост с обеих сторон собрал большую очередь из автомобилей.
«В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств… В очереди со стороны Керчи находится 850 транспортных средств»
– информационный центр
Ждать проезда в любом направлении автомобилистам придется сегодня не менее трех часов.
В ночь с четверга на пятницу Крымский мост на несколько часов перекрывался для автодвижения.