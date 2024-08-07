Вестник Кавказа

Крымский мост сейчас: в очереди почти две тысячи автомобилей

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пробке перед Крымский мостом с обеих сторон этим утром скопились сотни автомобилей. На обстановку повлияло ночное перекрытие моста.

На 11.00 пятницы Крымский мост с обеих сторон собрал большую очередь из автомобилей.

«В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств… В очереди со стороны Керчи находится 850 транспортных средств»

– информационный центр

Ждать проезда в любом направлении автомобилистам придется сегодня не менее трех часов.

В ночь с четверга на пятницу Крымский мост на несколько часов перекрывался для автодвижения.

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