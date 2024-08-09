Турецкий Эрзурум примет выставку ледяных скульптур

В Музее льда Ата в турецкой провинции Эрзурум в рамках фестиваля "Дорога культуры" скоро пройдет выставка ледяных скульптур, на которой посетителям покажут героев турецкой мифологии.

В скором времени в изнывающей от жары турецкой провинции Эрзурум пройдет выставка ледяных скульптур, героями которой станут персонажи национальных эпосов – всего на ней будет представлено более 30 работ, отображающих архитектуру и культуру Эрзурума, рассказал заведующий кафедрой скульптуры факультета и координатор музея профессор Мустафа Булат.

"На выставке будет представлено 14 работ, связанных с турецкой мифологией, архитектурными достопримечательностями и культурным наследием Эрзурума. На территории музея будут организованы игровые зоны для детей, включая скульптуры скейтбордов"

- Мустафа Булат

Единственный в Турции музей льда Ata Ice Museum был открыт в 2019 году на базе факультета изящных искусств Университета Ататюрка, напоминает турецкое информационное агентство Anadolu.