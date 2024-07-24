Пляжи Дагестана бесплатны для посещения, напомнили власти

В Дагестане напомнили о незаконности взимания платы за проход на пляжи. Доступ к пляжных территориям должны иметь все желающие.

Брать плату за доступ к пляжам в Дагестане запрещено законом, отметил министр по туризму и НХП республики Эмин Мерданов на правительственном совещании.

Министр указал на то, что взимание платы за проход на пляжи противоречит законодательству, так как «каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд». Это следует из Водного кодекса РФ.

Мерданов попросил надзорные ведомства организовать проверку по береговой линии и выявить возможные факты нарушения.

Также он отметил проблему с незарегистрированными пляжами - в Дагестане 13 муниципалитетов имеют доступ к морскому берегу, но официально балансодержателями пляжных территорий являются только пять из них. Несмотря на это, на диких пляжах в республике отдыхают как местные жители, так и туристы.

«Развитие пляжного отдыха требует комплексного подхода и взаимодействия всех заинтересованных сторон»

– министр