Вестник Кавказа

Река Мзымта наполнилась лососем

Река Мзымта наполнилась лососем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи состоялась акция по запуску мальков лосося в реку Мзымта. Всего было выпущено 40 тыс мальков краснокнижной рыбы.

В Сочи реку Мзымта заполонили мальки лосося, в водоем выпустили 40 000 мальков.

Акция по поддержанию экологии водоема проведена рыбоводческим хозяйством «Племенной форелеводческий завод «Адлер» при участии строительного холдинга AVA Group. Увеличение популяции редкого лосося в черноморском бассейне входит в проект комплексного развития курорта.

Отметим, что черноморский лосось, также известный как кумжа, включен в Красную книгу. Это проходной вид лососевых, обитающий в пресных водах.

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