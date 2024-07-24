Река Мзымта наполнилась лососем

В Сочи состоялась акция по запуску мальков лосося в реку Мзымта. Всего было выпущено 40 тыс мальков краснокнижной рыбы.
В Сочи реку Мзымта заполонили мальки лосося, в водоем выпустили 40 000 мальков.
Акция по поддержанию экологии водоема проведена рыбоводческим хозяйством «Племенной форелеводческий завод «Адлер» при участии строительного холдинга AVA Group. Увеличение популяции редкого лосося в черноморском бассейне входит в проект комплексного развития курорта.
Отметим, что черноморский лосось, также известный как кумжа, включен в Красную книгу. Это проходной вид лососевых, обитающий в пресных водах.