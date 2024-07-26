РЖД: на южном направлении заняты 40% всех вагонов дальнего следования

Около половины парка РЖД сегодня обслуживает южное направление. В продаже на август и сентябрь гражданам было доступно свыше 7 млн ж/д билетов на юг.

Российские Железные Дороги поделились информацией о том, что в этом курортном сезоне большое количество вагонов дальнего следования поставлено на южное направление.

От общего парка вагонов сейчас почти 40% заняты в составах, курсирующих на Юг России. Перевозчики на август-сентябрь выпустили для россиян свыше 7 млн железнодорожных билетов на юг: 6 млн билетов от ФПК, из них почти половина - в Адлер; свыше 1 млн билетов от компании «Гранд Сервис Экспресс», работающей с Крымом.

Отметим, что крымский оператор в октябре снизит цены на плацкартные билеты, они станут в 1,6 раза доступнее.