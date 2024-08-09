Вестник Кавказа

В Казахстане рассказали о соблюдении антироссийских санкций Запада

Серик Жумангарин
© Фото: сайт премьер-министра Казахстана
Вице-премьер Казахстана рассказал о последствиях возможных санкций против республики в случае несоблюдения ограничительных мер, введенных Западом в отношении РФ. Он подчеркнул, что республике будет сложно устоять в этом случае.

Казахстан не намерен слепо следовать санкциям, которые Запад ввел в отношении России. Об этом 16 августа сообщил вице-премьер страны.

"Мы не позволим, чтобы нашим производителям запретили вести торговлю"

– Серик Жумангарин

Он заметил, что республика не стала присоединяться к запрету на продажу шариковых подшипников РФ, которые, как отмечают на Западе, могут использоваться в оборонпроме.

Жумангарин также акцентировал внимание на том, что Казахстан продолжит соблюдать западные ограничения, поскольку страна не сможет устоять, если на нее наложат санкции.

 

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