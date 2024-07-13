Садоводы Кубани увеличили закупочные цены на яблоки

Кубанские садоводы повысили закупочные цены на яблоки. В то же время рост закупочных цен не должен существенно повлиять на финальные цены для потребителей.

В 2024 году садоводы Кубани заметно повысили закупочные цены на яблоки. Несмотря на рост цен, аналитики полагают, что подобное изменение не окажет непосредственного влияния на рыночные цены для конечных покупателей. Однако роль спекулянтов в этой динамике вызывает опасения, так как они могут искусственно завысить стоимость продукта на прилавках.

Рост закупочных цен обусловлен рядом факторов. В первую очередь, стоит отметить влияние климатических условий. В этом кубанские регионы столкнулись с аномально жаркой погодой и недостатком осадков. Это привело к некоторому снижению урожайности яблоневых садов.

Кроме того, затраты на выращивание яблок постоянно увеличиваются. Стоимость удобрений, средств защиты растений и топлива значительно возросла. Поэтому садоводы вынуждены повышать закупочные цены, чтобы компенсировать рост издержек и сохранять рентабельность бизнеса.

«Краснодарский край - один из ключевых регионов - производителей плодов и ягод. Промышленным производством плодов здесь занимаются более 140 крупных и средних, а также 270 фермерских хозяйств. Наша продукция расходится по всей стране. Для увеличения объемов производства садоводческие предприятия системно расширяются, открываются новые хозяйства, растет площадь садов и ягодников. На эти цели садоводы могут получить господдержку в виде субсидий и грантов»

– министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека

Многие аналитики считают, что рост закупочных цен не должен существенно повлиять на финальные цены для потребителей. Это утверждение основано на нескольких важных аспектах.

Во-первых, рыночные механизмы по своим масштабам и сложности превосходят закупочные ценообразования. Торговые сети, как правило, самостоятельно устанавливают рыночные цены, опираясь на балансы спроса и предложения, текущие экономические условия и конкуренцию. Поэтому даже значительное увеличение стоимости закупок у садоводов не всегда напрямую отражается в конечной цене для покупателей.

Во-вторых, крупные торговые сети часто заключают долгосрочные контракты с поставщиками, которые фиксируют цены на определенный период. Это позволяет избегать резких скачков стоимости фруктов на рынке, даже если затраты на производство и закупка увеличиваются.