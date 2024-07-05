Задержка рейса в Сочи стала причиной штрафа для авиакомпании "ИрАэро"

Сибирская прокуратура оштрафовала авиакомпанию "ИрАэро" за несоблюдение законодательства при задержке рейса в Сочи в мае этого. Точная сумма выплат не уточняется.

Авиаперевозчик "ИрАэро" получил штраф за долгую задержку отправки самолета в сочинском аэропорту из-за технических неполадок на воздушном судне, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В мае этого года рейс на кубанском курорте задержали на 22 часа, а потом то же самое произошло в Иркутске. Это случилось из-за того, что авиакомпания не имела резервного самолета. Помимо того, "ИрАэро" вовремя не разместила пассажиров в отеле, как это положено по законодательству.

В результате проверки сотрудники прокуратуры выявили все эти факты и выписали штраф сибирскому авиаперевозчику по статье 14.4 КоАП РФ. Сколько именно он должен заплатить не уточняется.