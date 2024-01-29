В День знаний в Сочи откроется первый детский технопарк

День знаний в нынешнем году будет особенным для школьников краснодарского курортного города Сочи – в городе заработает первый детский технопарк "Кванториум", для которого власти города выделили отдельное здание.

Школьники курортного Сочи в новом учебному году смогут углубить свои знания в точных науках благодаря новому технопарку "Кванториум", который будет первым в городе, сообщил в своем официальном Telegram-канале градоначальник Андрей Прошунин.

"Учащиеся сочинской гимназии №6 в новом учебном году смогут выйти за рамки общепринятой школьной программы. Для них открываем первый детский технопарк "Кванториум", оснащение которого стало возможным благодаря президентскому нацпроекту "Образование". Сразу два этажа корпуса средних и старших классов отведены для углубленного изучения точных наук. Учителя говорят, что с нетерпением ждут начала занятий"

- Андрей Прошунин

Новым технопарком инновации не ограничатся - здесь же заработает инженерный класс по направлению "Энергетика", созданный в сотрудничестве с Россетями, отметил мэр Сочи, подчеркнув: правильно и целесообразно растить кадры для города со школьной скамьи.

В перспективе целевой набор в Сочинский госуниверситет будет вестись в первую очередь из выпускников этой гимназии, добавил Прошунин.