"Кванториумы" заработают в еще трех городах Ставрополья

В наступившем 2024 году на Ставрополье на базе школ в трех крупных краевых центрах заработают новые "Точки роста", дополнительное образование в которых будут получать сами школьники.

В наступившем 2024 году еще в трех крупных городах Ставропольского края откроются школьные "Кванториумы" – такие площадки заработают в Пятигорске, Буденновске и Минеральных Водах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"Хотим открыть 73 новые "Точки роста", которые будут оборудованы для изучения предметов естественно-научной и технологической направленности. Ориентируемся прежде всего на сельские населенные пункты. Планируем запустить три новых школьных "Кванториума" - в Минводах, Пятигорске и Буденновске"

- Владимир Владимиров

Первый школьный "Кванториум" начал работать в Георгиевске в сентябре 2022 года – здесь школьники получают дополнительные знания в химической, физической, биологической лабораториях, пока он – единственный в регионе, хотя помимо него здесь есть технопарки "Кванториум" в Невинномысске и Михайловске, а также мобильный "Кванториум" и региональный центр поддержки и развития талантов детей "Сириус 26" в Ставрополе, передает ТАСС.

"В крае работают почти 1 700 площадок, ориентированных на развитие детей. Планируем расширить эти возможности. В системе дополнительного образования детей края в этом году создаем больше тысячи новых мест для обучения"

- Владимир Владимиров