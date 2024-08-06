Вестник Кавказа

Жительница Пятигорска лишилась машины из-за неуплаты долгов в миллион

Жительница Пятигорска лишилась машины из-за неуплаты долгов в миллион
© Фото: ГУ ФССП России по Ставрополью
Из-за неуплаченных штрафов и кредитов жительница Пятигорска может потерять личный дорогой автомобиль. На уплаты всех задолженностей ей отвели 10 дней.

Дорогую иномарку жительницы Пятигорска арестовали судебные приставы из-за неуплаты долгов на миллион рублей, рассказали в ГУ ФССП России по Ставрополью.

Владелица автомобиля успела скопить 780 штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму в 580 тыс рублей. Еще 540 тыс она обязана отдать банку, в котором взяла кредит. Она скрывалась от судебных приставов и не платила по счетам, поэтому ее машину марки "Mercedes" объявили в розыск.

Как только приставы нашли машину, то ее отвезли на спецстоянку. Там она будет находиться десять дней. За это время женщина должна оплатить все свои долги, иначе иномарку изымут для их погашения.

 

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