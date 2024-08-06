Подорожают ли продукты в ближайшее время в России?

Скачкообразного роста цен на продукты в России ожидать не стоит, ситуация останется стабильной за счет ряда позитивных факторов, рассказали в Минсельхозе.

Цены на продукты не будут резко подниматься в России, заявили в Минсельхозе в ответ на алармистские публикации СМИ.

В частности, "Коммерсантъ" ранее написал о резком росте закупочных цен для ретейлеров: производители массово пошли на повышение из-за высокой инфляции и высоких процентов по кредитам, повлияли и другие факторы.

"Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен"

– министерство

В ведомстве добавили также, что рост себестоимости на отражается на 100% на отпускных ценах. Производители, уверены в Минсельхозе, не допускают резкого удорожания, поступаясь своей рентабельностью.