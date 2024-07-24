Президент Узбекистана позвонил Путину

Телефонный разговор между президентами России и Узбекистана состоялся сегодня днем. Они обсудили двусторонние отношения и другие вопросы.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, рассказали в пресс-службе Кремля.

"Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях"

– администрация президента РФ

Кроме того, главы государств подняли актуальные темы мирового и регионального уровня. При этом было принято во внимание, что Россия сейчас является председателем в БРИКС.

Путин и Мирзиеев заявили, что Москва и Ташкент намерены и далее работать над упрочением российско-узбекистанских союзничества и стратегического партнерства.

Президенты договорились и о новых контактах.

В сообщении также отмечено, что беседа состоялась по инициативе Ташкента.

Напомним, в конце мая Путин совершил государственный визит в Узбекистан. Он проходил на протяжении трех дней. 27 мая, во второй день визита, прошли его двусторонние переговоры с Мирзиеевым.

А предыдущий телефонный разговор главы государств провели 24 июля. В этот день Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения.

Кроме того, в этом году президент Узбекистана приезжал в Москву на День Победы. Шавкат Мирзиеев, вместе с другими лидерами, находился на трибуне на Красной площади во время Парада Победы.