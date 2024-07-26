Главой Ингушетии может остаться Махмуд-Али Калиматов

Президент России Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии, одна из них – кандидатура действующего главы субъекта Махмуд-Али Калиматова.

Уже в день единого голосования, 8 сентября, депутатам ингушского парламента предстоит избрать нового главу республики - президент России Владимир Путин предложил на этот пост три кандидатуры, включая действующего главу субъекта, сообщает Telegram-канал правительства Ингушетии.

"Владимир Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов - депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Ислам Гадиев - депутат Народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР. Махмуд-Али Калиматов - действующий глава Республики Ингушетия"

- правительство Ингушетии

В последнее Ингушетия показала значительный рост промышленного производства - так, республика намерена стать лидером в развитии агропромышленного комплекса и стать первым регионом по развитию сельского хозяйства в России. Сейчас в регионе реализуются порядка 10 проектов агропромышленного комплекса на сумму свыше 21 млрд рублей. Успешно реализуются в регионе и социальные инициативы.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2024 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Государственную думу, выборы 19 глав субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.