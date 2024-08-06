Вестник Кавказа

Советник ВКС КСИР Ирана погиб в Сирии

Советник ВКС КСИР Ирана погиб в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сирии умер военный советник ВКС КСИР Ирана. Ранее он получил ранения во время атаки коалиционных сил на Сирию. Его доставили в Иран для лечения.

Военный советник военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции в Сирии Ахмад Реза Афшари ушел из жизни, передает иранское агентство ISNA.

В издании отметили, что Афшари был ранен в результате воздушной атаки коалиционных сил на Сирию. Его доставили в Иран для прохождения лечения.

"Сегодня Ахмад Реза Афшари скончался от полученных ранений"

- ISNA

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