Советник ВКС КСИР Ирана погиб в Сирии

В Сирии умер военный советник ВКС КСИР Ирана. Ранее он получил ранения во время атаки коалиционных сил на Сирию. Его доставили в Иран для лечения.

Военный советник военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции в Сирии Ахмад Реза Афшари ушел из жизни, передает иранское агентство ISNA.

В издании отметили, что Афшари был ранен в результате воздушной атаки коалиционных сил на Сирию. Его доставили в Иран для прохождения лечения.

"Сегодня Ахмад Реза Афшари скончался от полученных ранений"

- ISNA