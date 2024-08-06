Советник ВКС КСИР Ирана погиб в Сирии

В Сирии умер военный советник ВКС КСИР Ирана. Ранее он получил ранения во время атаки коалиционных сил на Сирию. Его доставили в Иран для лечения.
Военный советник военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции в Сирии Ахмад Реза Афшари ушел из жизни, передает иранское агентство ISNA.
В издании отметили, что Афшари был ранен в результате воздушной атаки коалиционных сил на Сирию. Его доставили в Иран для прохождения лечения.
"Сегодня Ахмад Реза Афшари скончался от полученных ранений"
- ISNA