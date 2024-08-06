ДТП с микроавтобусом под Анапой: названо число раненых

Стали известны новые подробности аварии, которая произошла под Анапой с микроавтобусом из Владикавказа. В Северной Осетии рассказали, сколько человек пострадали и в каком они состоянии.

Названо количество раненых в ДТП с микроавтобусом, ехавшим из Владикавказа в Анапу. Данные озвучили в Минздраве Северной Осетии со ссылкой на кубанских коллег.

В ведомстве сообщили, что в общей сложности пострадали семь человек. Из них четверо дети, трое – взрослые.

Все они были госпитализированы в анапскую горбольницу. Раненые находятся в состоянии средней тяжести и получают требующуюся им помощь.

В Минздраве добавили, что тяжелораненых в результате ЧП нет.

Прочие пассажиры отправились далее в пункт назначения.

Напомним, микроавтобус, в салоне которого ехали 19 человек, перевернулся неподалеку от Анапы сегодня ранним утром. Выяснена предварительная причина – водитель мог уснуть за рулем.