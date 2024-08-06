Крым наращивает продажи туров в бархатный сезон

Бархатный сезон 2024 года для Крыма – время, когда туры продаются лучше, чем в 2023 году. В РСТ назвали причины.

Продажа туров на бархатный сезон в Крыму продается лучше, чем в прошлом году. Этот рост РСТ считает восстановительным после инцидента на Крымском мосту в 2023 году. Еще одной причиной выступили более доступные цены на отели и гостиницы в отличие от других черноморских курортов.

"Крымские отельеры – единственные в стране, кто не повысил цены с прошлого года либо поднял в пределах 10%. А то, что сейчас творится с ценами в Сочи, Анапе, Геленджике, просто вакханалия: плюс 40% к прошлогодним показателям"

- генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян

Он добавил, что продажи увеличились на 25%.

В Крым можно добраться как по железной дороге, так и на личном авто. Билеты на поезд, в отличие от Сочи, есть в наличии, а на машине можно поехать не через Крымский мост, который в последнее время славится пробками, а по дороге Ростов – Мариуполь – Мелитополь – Джанкой.

Мкртчян отметил, что билеты на сентябрь лучше покупать ближе желаемой дате отпуска, так как турагенства могут предоставить скидки из-за хоть и растущего, но недостаточного спроса – более 40% номеров отелей сейчас не заселены. К тому же в Крыму холода наступают раньше, чем в том же Сочи.

Напомним, что турпоток на полуостров с января по июль вырос на 19% в сравнении с предыдущим годом. Он принял более 3 млн путешественников, из которых половина добралась личным транспортом.