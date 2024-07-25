Туристов в Крыму стало больше на 19% в сравнении с прошлым годом

Крым продолжает оставаться одним из самых популярных мест для отпуска у россиян. За период с января по июль его посетили около 3 млн человек, что на 19% больше, чем прошлогодний показатель за такое же время.

За последние семь месяцев Крым принял на 19% больше туристов, чем за такой же период в прошлом году – всего около трех млн человек, рассказали власти полуострова.

"Больше половины туристов приезжают на полуостров на своих автомобилях или рейсовых автобусах, 29% - на поезде и 9% добрались через новые территории"

- правительство Крыма

Руководитель региона Сергей Аксенов ранее называл цифру в 2 млн человек, посетивших полуостров в туристических целях за последние 6 месяцев.

В среднем бронь отелей и гостиниц на крымских курортах выше 60%.

Напомним, что в соседнем кубанском Сочи количество туристов, приехавших на отдых в течение последнего полугода, равняется 4,3 млн человек. Для курорта это рекордный показатель.