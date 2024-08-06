Вестник Кавказа

Упавшее дерево перекрыло трассу Джубга - Сочи

Упавшее дерево перекрыло трассу Джубга - Сочи
© Фото: Telegram-канал Kub Mash
Неожиданное препятствие сегодня напрочь перекрыло популярную у автотуристов трассу Джубга – Сочи: в Лоо на крутом повороте на проезжавший по ней автомобиль рухнуло дерево, трасса в направлении Лазаревского стоит в пробке.

Многокилометровая пробка образовалась на трассе Джубга - Сочи из-за рухнувшего на дорогу дерева, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

"Огромная пробка собралась на трассе Джубга – Сочи из-за дерева, упавшего на дорогу в Лоо. По словам очевидцев, ствол рухнул на проезжавший мимо автомобиль. Водитель сильно испугался, но не пострадал. Одна полоса сейчас полностью перекрыта. Сотрудники экстренных служб уже на месте - пилят ветки"

- Kub Mash

Движение в сторону Лазаревского полностью закрыто – сколько времени займет очистка проезжей части от упавшего дерева и поврежденного автомобиля, пока неизвестно, а вот пробка вдоль трассы растянулась от Мамайского тоннеля.

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