Качество отдыха в Абхазии немного выросло

Абхазии необходимо поддерживать конкуренцию с другими черноморскими курортами, поэтому, чтобы быть на уровне, качество сервиса и питания в отелях постепенно улучается. Изменения отметил ряд туроператоров.

Туроператоры заметили улучшение качества сервиса и питания в отелях Абхазии. Это особенно важно в сезон, когда количество путешественников значительно увеличивается.

"Ежегодно мы фиксируем снижение количества обращающихся за помощью в Абхазии, так как многие проблемы – переброни, изменение категории номера, жалобы и претензии – решаются на месте. Отели идут навстречу туристам, в случае возникновения проблем часто без доплат переселяют их в номера более высокой категории"

- PR-директор компании Fun&Sun Ольга Иванова

Она добавила, что Абхазия ожидает рост турпотока на 10% к концу года. Чаще всего гости республики выбирают солнечную Гагру. Особенно она популярна у пар с детьми, так как регион имеет развитую инфраструктуру для маленьких путешественников. Быстро разлетаются билеты и в Новый Афон. Со слов Ивановой, ее компания расширила там число отелей. Чуть чаще стали бронировать отдых в Сухуми.

Компания "Алеан" отметила, что самым популярным видом отдыха в этом году стала система "все включено".

"Увеличение числа объектов, работающих по системе "все включено", способствовало росту интереса к направлению со стороны туристов с детьми"

- коммерческий директор Оксана Буллах

Самыми посещаемыми достопримечательностями Абхазии стали Новоафонские пещеры и сам Новый Афон, озеро Рица и обзорные экскурсии по Сухуму. Также туристов заинтересовал промышленный туризм – поездки на сыроварни и винодельни с экскурсиями, дегустациями и мастер-классами.