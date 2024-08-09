Белорусам не хватает билетов в Дагестан

Турпоток из Беларуси в Россию растет. Туроператоры говорят о спросе поездок в Дегестан, куда "билеты порой не достать". Для белорусов Дагестан – привлекательное направление.

Замглавы компании "Бел-Ориентир" Алексей Стрельченко сообщил о спросе белорусских туристов на поездки в Дагестан.

Он отметил, что туристический поток из Беларуси в Россию в этом году увеличился на 20-40%. Стрельченко подчеркнул, что билеты в северо-кавказскую республику "порой не достать".

"Для россиян Дагестан – понятное и уже достаточно популярное направление. Когда появился рейс, у нас были и заявки, и восторженные отзывы"

- Алексей Стрельченко

Замглавы добавил, что Дагестан стал для белорусов привлекательным и мультибрендовым направлением, выделив природу, историю, культуру, гастрономию и море.