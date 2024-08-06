Каспийское море снова потрясло на 3,7

Каспийское море продолжают сотрясать небольшие землетрясения – одно из них проявило себя сегодня в азербайджанском секторе Каспия в районе Ленкорани, но было достаточно слабым – его магнитуда составляла 3,7.

Сегодня утром в азербайджанском секторе Каспийского моря в районе Ленкорани произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

Эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 75 километрах к востоку от станции Ленкорань, его магнитуда составила 3,7, а очаг подземных толчков залегал на глубине 19 км, передает Trend.

О том, как подземные толчки ощущались на суше, не сообщается, также нет информации о каких-либо разрушениях.

Напомним, землетрясения на Каспии – явление нередкое: в среднем за год в Каспийском море происходит около 206 землетрясений, только с начала 2024 года здесь произошло 51 землетрясение магнитудой до 5,1.