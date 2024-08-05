Землетрясение повредило более 80 зданий в селе в Армении

Несколько дней назад в Армении произошло сильное землетрясение. Подземные толчки привели к повреждению десятков домов и зданий.

В результате землетрясения в Армении пострадало 82 здания в селе Еранос. Об этом рассказали в МВД республики.

В ведомстве отметили, что из-за подземных толчков на стенах домов в селе образовались трещины.

Кроме того, там рассказали, что в Ераносе получения повреждения школа и детский сад, а в соседних селах – два дома, церковь и Дом культуры.

Когда произошло землетрясение?

Подземные толчки силой 5-6 баллов потрясли Гегаркуникскую область в минувший понедельник. Их очаг располагался на глубине 10 тыс метров.