Армению потрясло на 4,2

Сила в эпицентре составила 5-6 баллов. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Армянские правоохранители проинформировали о мощном землетрясении. По их данным в эпицентре сейсмособытия сила составляла порядка пяти-шести баллов. Общая магнитуда равнялась 4,2 баллам.

«Толчки зафиксированы в 02:02 по местному времени (01:02 мск) в 9 км к северо-западу от Мартуни Гегаркуникской области. Землетрясение ощущалось в Гегаркуникской области (5 баллов), в Котайке (4 балла) и Ереване (2-3 балла)»

– пресс-служба МВД республики

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Отметим, что для уменьшения последствий землетрясений и защиты населения необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Первым шагом является создание системы предупреждения и раннего оповещения о возможных землетрясениях. Такие системы позволяют эвакуировать людей из зон опасности и снизить риск гибели.

Важным аспектом является также обучение населения правилам поведения во время землетрясения и после него. Люди должны знать, как действовать в случае стихийного бедствия, как обеспечить свою безопасность и как помочь другим. Регулярные тренировки по эвакуации и первой помощи способствуют повышению уровня подготовленности и снижению риска травм.