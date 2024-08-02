Шестибалльное землетрясение в Армении не прошло бесследно

Землетрясение магнитудой в 6 баллов, эпицентр которого находился в Гегаркуникской области, вызвало значительные разрушения, пишут армянские СМИ: рухнули старые здания, получили повреждения и новые строения.

Минувшей ночью Армению потрясло шестибалльное землетрясение, эпицентр которого находился в селе Еранос Гегаркуникской области страны, сообщают армянские СМИ.

Подземные толчки привели к обрушению старых зданий села, не выдержали подземных толчков и новые постройки – некоторые их стены пошли трещинами, и можно ли теперь в них жить, изучает правительственная комиссия, передает Trend.

Несмотря на то, что магнитуда землетрясения составляла всего 4,2, в эпицентре мощность подземных толчков составляла 6 баллов.

Среди населения тут же возникла паника – в народе появилось мнение, что вскоре последуют более мощные толчки, однако сейсмологи опровергли такие предположения.