Вестник Кавказа

Команда историков нашла под Геленджиком штаб времен ВОВ

Команда историков нашла под Геленджиком штаб времен ВОВ
© Фото: пресс-служба мэрии Геленджика
Под Геленджиком найден заброшенный штаб времен ВОВ. Это мог быть штаб Северо-Кавказского фронта. В городе может появиться еще один исторический объект.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил об обнаружении под городом заброшенного штаба времен Великой Отечественной войны.

Следы пребывания военного оперативного управления времен ВОВ был найден командой историков в лесном массиве Кабардинки. Здесь мог располагаться штаб Северо-Кавказского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Ефимова.

С данного места хорошо просматривается Цемесская Бухта, где были совершены первые попытки захода захватчиков в Новороссийск, мыс Пенай и батарея капитана Андрея Зубкова.

Глава Геленджика добавил, что в городе может появиться еще один исторический объект, над которым в настоящее время ведут работу сотрудники городского музея.

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