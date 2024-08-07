Позиции азербайджанских ВС подверглись обстрелу на Нахчыванском направлении

В четверг позиции армии Азербайджана в направлении Нахчывана были обстреляны армянскими ВС. Огонь был открыт около 3,5 часов назад.

Сегодня вечером позиции армии Азербайджана на Нахчыванском направлении были обстреляны вооруженными силами Армении. Об этом сказано в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Огонь велся после 18:00 (17:00 мск).

"Примерно в 18:10 подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики"

– пресс-служба ведомства

Там также отметили, что азербайджанские ВС приняли ответные меры.