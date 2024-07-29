Баку: на пути к миру с Ереваном осталось последнее препятствие

В Азербайджане озвучили, что остается последним препятствием для дальнейшего прогресса в мирном процессе с Армений. Представитель главы азербайджанского государства пояснил, что это препятствие кроется в Конституции Армении.

Претензии к Азербайджану территориального характера, прописанные в действующей Конституции Армении, остаются единственным препятствием для дальнейшего прогресса в мирном процессе между двумя республиками Южного Кавказа. Об этом заявил представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Речь идет не о том, чтобы сделать это [изменение конституции] под давлением Азербайджана, а о том, чтобы они [избиратели] ответили на один вопрос: Хотите ли вы мира или вы хотите возможности для новой конфронтации с Азербайджаном? Если они [власти Армении] поставят вопрос таким образом, я думаю, что большинство армянских граждан, которые примут участие в референдуме, поддержат мир"

– Эльчин Амирбеков

Он подчеркнул, что Азербайджан хочет добиться того, чтобы любой реваншизм и территориальные претензии к нему остались в прошлом.

"Мы хотим, чтобы нас заверили, что мирное соглашение – это своего рода торжественный договор, который сделает невозможным любое возвращение к реваншизму или к каким-либо территориальным претензиям к Азербайджану в будущем, как это было в прошлом"

– Эльчин Амирбеков

Дипломат также поведал, что помогло облегчить переговорный процесс. Он отметил, что это связано с желанием сторон работать над решением самого спорного из оставшихся вопросов – организацией транспортных маршрутов между Азербайджаном и Нахичеванью, то есть над созданием Зангезурского коридора.

"По взаимному согласию мы решили исключить этот пункт из мирного соглашения и перенести его [обсуждение] на более поздний этап... Итак, мы решили исключить это из текста, но мы все еще можем отразить в тексте тот факт, что это один из вопросов, к которому страны могут вернуться в будущем для обсуждения и достижения общего соглашения"

– Эльчин Амирбеков

Всего один шаг до мира на Южном Кавказе

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, слова Эльчина Амирбекова позволяют с уверенность заключить, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией к настоящему времени согласован почти на 100%. "Можно даже говорить о его полном согласовании, так как от подписания мирный договор отделяет лишь необходимость устранить из Конституции Армении ссылку на незаконный советский документ о включении азербайджанского Карабаха в состав АрмССР. Если прежде азербайджанские политики и дипломаты предпочитали не комментировать ход переговоров по мирному соглашению, то сейчас они прямо говорят, какие статьи из документа исключены, и это явное свидетельство, что работа по его подготовке почти завершена", - прежде всего сказал он.

"Исключение из мирного договора пункта о Зангезурском коридоре может означать, что его подписание не обязательно приведет к открытию транспортных коммуникаций в регионе. Мы знаем, что для Азербайджана эта тема уже не является принципиальной: республика договорилась с Ираном об организации кратчайшего наземного сообщения с Нахчываном, и проект наверняка будет доведен до конца, учитывая стабильное улучшение ирано-азербайджанских отношений. Армении в такой ситуации логично было бы пересмотреть свою позицию и согласиться на прокладку Зангезурского коридора через Мегри, даже начать строить армянский участок маршрута, чтобы не упустить выгоду от транзита товаров (Зангезурский коридор после запуска станет южной веткой Срединного коридора), однако она по каким-то причинам продолжает торговаться, рискуя остаться попросту не у дел", - обратил внимание Андрей Петров.

"Стоит добавить, что без Зангезурского коридора Армения может не получить допуск к важнейшей для нее дороге – железнодорожному маршруту в Иран через Нахчыван. Напомню, что у республики нет своей железной дороги в ИРИ, а единственная толковая автотрасса во время Карабахской войны проходила по азербайджанской территории. В итоге сейчас у Армении отсутствует широкий транспортный доступ к Ирану, из-за чего все армянские проекты запуска трансрегиональных грузоперевозок, например, из Индии через и Армению выглядят фейками: товары нужно возить по дорогам, а дорог-то нет. Впрочем, это уже внутренняя проблема Еревана: если армянские власти хотят держать свой народ в транспортной изоляции, пусть держат. Выводом вопроса Зангезурского коридора за пределы проекта мирного договора Азербайджан показал, что это уже не имеет для него первостепенной важности", - полагает старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Что первостепенно – так это устранение последних оставшихся военных рисков. С заключением мирного договора обе страны смогут улучшить свой инвестиционный климат и стать более привлекательными для иностранных предприятий. Характерно, что это важнее для Армении, поскольку у Азербайджана и так налажены широчайшие экономические контакты с региональными и внерегиональными государствами, но больше прибыли получит все же Азербайджан – из-за все того же нежелания Еревана выполнять достигнутые еще с участием России договоренности об открытии Зангезурского коридора. Возможно, есть некие новые договоренности, о которых мы узнаем после подписания мирного договора, например, границу с Арменией откроет Турция (и именно это стимулирует сейчас правительство Никола Пашиняна завершать работу над договором). Как бы то ни было, заключение мира между Баку и Ереваном видится сейчас как никогда близким и вполне способно произойти в этом году, в том числе перед COP29 или на полях COP29 – для организации конституционного референдума Армении вряд ли потребуется больше месяца", - заключил Андрей Петров.