Вестник Кавказа

В Чечне возродится горный Галанчожский район

В Чечне возродится горный Галанчожский район
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 500 человек планирует переехать в Галанчожский район. Горный район возрождается сегодня, проложены дороги, протянуты электросети.

В Чечне в возрождаемый Галанчожский район будут возвращены жители, желание переехать изъявили более ста семей.

"В целях содействия переселению заинтересованных жителей в возрождаемые населенные пункты администрациями соответствующих районов в рамках первого этапа переселения сформированы списки граждан из 125 семей - 492 человека"

– председатель правительства Чечни Магомед Даудов

Для переселенцев готовят условия: свыше 200 км дорог были капитально отремонтированы, построены три новых моста, проведена электросеть до озера Галанчож и установлен трансформатор.

"Начато строительство межпоселкового газопровода к возрождаемым населенным пунктам общей протяженностью 131 км, с объемом инвестиций более 4 млрд рублей, завершение строительства планируется в 2025 году"

– Даудов

В списке инвестпроектов, которые будут реализованы, 13 проектов, в возрождаемом районе будет создано порядка 300 рабочих мест.

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