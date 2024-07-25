В Чечне возродится горный Галанчожский район

В Чечне в возрождаемый Галанчожский район будут возвращены жители, желание переехать изъявили более ста семей.
"В целях содействия переселению заинтересованных жителей в возрождаемые населенные пункты администрациями соответствующих районов в рамках первого этапа переселения сформированы списки граждан из 125 семей - 492 человека"
– председатель правительства Чечни Магомед Даудов
Для переселенцев готовят условия: свыше 200 км дорог были капитально отремонтированы, построены три новых моста, проведена электросеть до озера Галанчож и установлен трансформатор.
"Начато строительство межпоселкового газопровода к возрождаемым населенным пунктам общей протяженностью 131 км, с объемом инвестиций более 4 млрд рублей, завершение строительства планируется в 2025 году"
– Даудов
В списке инвестпроектов, которые будут реализованы, 13 проектов, в возрождаемом районе будет создано порядка 300 рабочих мест.