Кредитки перестали пользоваться популярностью у ставропольцев

Ставропольский край попал в список регионов России, где в июле завели кредитных карт меньше, чем в июле. Среди субъектов СКФО там же оказался Дагестан.

Жители Ставрополья стали меньше заводить новые кредитные карты. Их число снизилось на 12% в середине этого лета и составило 35 тыс штук. В начале лета банки выдали почти 40 тыс кредиток, рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"Наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ставропольском крае (12,6%), Волгоградской области (10,9%), Ханты-Мансийском АО (9,7%)"

- Национальное бюро кредитных историй

Дагестан также попал в список регионов Северного Кавказа, где отметили снижение количества выданных кредиток. В июле жители республики завели 22 тыс карт, что на 8% меньше, чем в июне. Тогда выдали 24,6 тыс штук.

Это тенденция характерна не только для Ставрополья и Дагестана. По всей России было выдано меньше кредитных карт в июле, чем в июне. Интерес к ним снизился на 5%.

Эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. Тем не менее это не снизило кредитную и потребительскую активность, рынок продолжает гармонично работать.

Напомним, что ранее Дагестан и Ставрополье заняли первое место среди городов Росси по регистрации нового бизнеса. Число новоиспеченных предпринимателей там увеличилось на 173% и 70% в сравнении с прошлым годом. Наиболее популярным занятием стало оказание персональных услуг.