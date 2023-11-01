Вестник Кавказа

Способ борьбы с киберугрозами разработали на Ставрополье

Способ борьбы с киберугрозами разработали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники Северо-Кавказского федерального университета изобрели технологию защиты цифровых устройств от киберугроз. Уточняется, что ученые предлагают обезопасить цифровые устройства с помощью нейросетей.

Ставропольские ученые предложили разработку, направленную на защиту цифровые устройства от киберугроз с использованием нейросетей.

В результате ученые смогли создать эффективную технологию защиты цифровых устройств и систем умного дома с использованием искусственного интеллекта. Это позволит пользователям чувствовать себя уверенно в сфере кибербезопасности и не беспокоиться за сохранность своих данных и личной информации.

«Это революционное открытие позволит повысить безопасность работы „умных домов“, групп дронов и других „умных“ систем. В основе технологии лежит нейросетевой алгоритм, который выявляет вредоносных нарушителей при взаимодействии цифровых устройств в децентрализованной киберфизической среде»

– пресс-служба вуза

Стоит отметить, что системы умного дома становятся все более популярными, предлагая удобство для жизни, но при этом они становятся объектами пристального внимания злоумышленников. Использование нейросетей для защиты таких систем обеспечивает надежную защиту от хакеров и киберугроз.

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