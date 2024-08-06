Вестник Кавказа

Поезд протаранил невнимательную легковушку в Адыгее

Поезд протаранил невнимательную легковушку в Адыгее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за невнимательности водителя его машину протаранил поезд дальнего следования в Адыгее. Он двигался по маршруту Уфа-Адлер. Никто из участников аварии не пострадал.

Пассажирский поезд сбил легковую машину на железнодорожных путях в Адыгее, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Происшествие случилось сегодня утро между станциями Энем-2 и Шенджий. Водитель автомобиля, не заметив приближающегося состава №461 Уфа-Адлер, начал выезжать на железную дорогу. Машинист заметил невнимательного автомобилиста и сразу применил систему экстренного торможения, однако расстояние между ним и автомобилистом было слишком мало. Столкновения избежать не удалось.

К счастью инцидент не кончился трагедией – все остались живы и здоровы. Авария даже не повлияла на движение других поездов. Единственное, сам состав задержался на 20 минут.

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