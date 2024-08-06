Вестник Кавказа

Коллектор прорвало на автодороге в Ереване

Коллектор прорвало на автодороге в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось сегодня днем в Разданском ущелье в армянской столице. Там произошла авария на канализационном коллекторе – сточные воды хлынули на автодорогу.

Прорыв канализации случился сегодня в Ереване, о ситуации стало известно из социальных сетей.

ЧП произошло в Разданском ущелье. Поломка стала причиной утечки сточных вод, которые, судя по видео, несутся потоком прямо по проезжей части.

Пресс-секретарь руководства столицы Айк Костанян рассказал, что коммунальщики уже устраняют поломку, передает Sputnik Армения. Кроме того, ведется очистка дороги, загрязненной потоком нечистот.

Отметим, что одновременно четвертый день подряд в Ереване горит Нубарашенская свалка – самая масштабная свалка в Армении. Многодневные пожары происходят на ней регулярно. На сегодня площадь пожара достигла 3 га.

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