Вестник Кавказа

BMW "атаковал" ГАЗС под Ереваном

BMW "атаковал" ГАЗС под Ереваном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром водитель на автомобиле BMW влетел в газовую автозаправочную станцию на трассе Эчмиалзин-Ереван, на ГАЗС произошла утечка природного газа, но взрыва топлива удалось избежать.

Сегодня утром на дороге Эчмиадзин-Ереван произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), лишь чудом закончившееся без жертв и разрушений – автомобиль BMW влетел в газовую автозаправочную станцию (ГАЗС).

Подробности происшествия пока не сообщаются, известно лишь, что по каким-то причинам водитель автомобиля протаранил конструкции ГАЗС, после чего началась утечка газа, сообщает shamshyan.com.

Лишь чудом газ не сдетонировал, в противном случае последствия аварии могли бы стать катастрофическими.

Сейчас на месте происшествия работают представители газовых служб и правоохранители, которые выясняют причины аварии.

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