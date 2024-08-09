Трамп поставил ХАМАС ультиматум

Трамп потребовал от ХАМАС вернуть израильских заложников. Также он уличил Байдена в антиизраильской политике.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обратился к руководству палестинских радикалов ХАМАС с требованием вернуть пленных израильтян.

«Похищенные в основном мертвы, верните их, прежде чем я вступлю в должность»

– Дональд Трамп

Далее он отметил, что хамасовцы не идут на сделки именно потому, что живых заложников у них практически не осталось. Также он подчеркнул, жестокость приверженцев группировки.

Далее потенциальный хозяин Овального кабинета назвал пропалестинских сторонников, призывающих прекратить поддержку Израиля США, «прохамасовскими головорезами», а также заверил, что в случае избрания они будут депортированы.

«Если вы ненавидите Америку и хотите уничтожить Израиль, мы не хотим видеть вас в нашей стране»

– Дональд Трамп

В заключение он акцентировал внимание на том, что действующий президент США Джо Байден проводит антиизраильскую политику, требуя от властей еврейского государства прекратить огонь в Газе.