Вестник Кавказа

В Люберцах горит завод сельскохозяйственного машиностроения

В Люберцах горит завод сельскохозяйственного машиностроения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в подмосковных Люберцах вспыхнул Ухтомский завод – одно из крупнейших в регионе предприятий сельскохозяйственного машиностроения, пожар стремительно охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.

В Подмосковье пылает Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения – предприятие, ранее производившее сельскохозяйственную технику, запчасти для нее и садовые предметы, было основано в далеком 1902 году, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

Горит одно из производственных зданий недействующего Ухтомского завода – огонь стремительно распространился на площади в 1,6 кв м, охватывая все новые территории, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. На месте работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники. К тушению привлечен вертолет КА-32 МАЦ. Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров. К месту вылетел вертолет Ми-26 АСЦ"

- МЧС России

Тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших не поступало.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1000 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Две жительницы Туапсе погибли под колесами пассажирского поезда

Две жительницы Туапсе погибли под колесами пассажирского поезда

Мусорная свалка вспыхнула в Краснодаре

Мусорная свалка вспыхнула в Краснодаре

Под Ялтой тушат горно-лесной заповедник

Под Ялтой тушат горно-лесной заповедник

Ребенок трагически погиб под колесами автомобиля на трассе на Кубани

Ребенок трагически погиб под колесами автомобиля на трассе на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы