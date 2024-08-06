В Люберцах горит завод сельскохозяйственного машиностроения

Сегодня утром в подмосковных Люберцах вспыхнул Ухтомский завод – одно из крупнейших в регионе предприятий сельскохозяйственного машиностроения, пожар стремительно охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.

В Подмосковье пылает Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения – предприятие, ранее производившее сельскохозяйственную технику, запчасти для нее и садовые предметы, было основано в далеком 1902 году, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

Горит одно из производственных зданий недействующего Ухтомского завода – огонь стремительно распространился на площади в 1,6 кв м, охватывая все новые территории, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. На месте работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники. К тушению привлечен вертолет КА-32 МАЦ. Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров. К месту вылетел вертолет Ми-26 АСЦ"

- МЧС России

Тушение пожара продолжается, сведений о пострадавших не поступало.