В Ростове-на-Дону тушили крупный торговый центр

Сегодня вечером в Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре "Орбита" – вспыхнул магазин на третьем этаже, посетителей центра пришлось эвакуировать, однако спасатели справились с огнем в течение 15 минут.

Сегодня вечером в крупном торговом центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар – загорелся магазин на 3-м этаже ТЦ "Орбита", сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

"В 17.30 поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Орбита" на проспекте Королева, 10/4. Возгорание в магазине на 3 этаже"

- МЧС России

Из здания центра были эвакуированы 100 человек, к счастью, никто из них не пострадал, передает РИА Новости.

Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 17:44, его тушили 38 огнеборцев и 10 единиц техники.