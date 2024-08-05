Крупный пожар на площади 2 тыс метров тушат в Беслане

В Северной Осетии тушат крупный пожар на стихийной свалке. Огонь охватил примерно 2 тыс кв метров.
В Беслане вспыхнул крупный пожар на стихийной свалке. Об этом сказано в заявлении управления МЧС России по Северной Осетии.
"В районе "Воскресного рынка" произошло возгорание сухой растительности. В результате сильного ветра пламя распространилось на стихийную свалку"
– пресс-служба управления
Площадь пожара составляет примерно 2 тыс кв метров.
В тушении участвуют 11 спасателей. Задействована также специальная техника.