Фестиваль горного чая примет Гунибский район Дагестана

Если вы давно хотели попробовать горный дагестанский чай, местный сыр и национальную кухню региона, то это можно будет сделать на фестивале горного чая в Согратле. Мероприятие пройдет в эту субботу и начнется в десять утра.

Чайный фестиваль пройдет в эту субботу в Гунибском районе горного Дагестана. Гости мероприятия смогут заняться дегустацией и покупкой различных продуктов, рассказали в республиканском правительстве.

«В фестивале примут участие любители, производители, а также продавцы чая и других товаров и продуктов, связанных с этим прекрасным напитком»

- министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

На мероприятии будет представлена не только чайная продукция, но и национальные блюда, мед от местных пчеловодов и разнообразный сыр.

Гости чайного праздника смогут принять участие в спортивных конкурсах и попробовать себя в роль стрелка из лука и метателя камня, послушать выступления талантливых певцов и танцоров.

Фестиваль горного чая пройдет в населенном пункте Согратль Гунибского района Дагестана на площадке «Ватан». Дата мероприятия – 17 августа. Оно начнется ровно в десять утра.