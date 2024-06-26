Вестник Кавказа

Депутаты устроили драку в парламенте Турции

парламент Турции
© Фото: сайт парламента Турции
В парламенте Турции произошла драка депутатов. Ее участниками стали представители правящей партии и оппозиционеры.

В пятницу, 16 августа, в парламенте Турции произошла драка. Об этом пишет местная пресса.

Комментируя с трибуны решение властей лишить мандата Джана Атала, депутат Турецкой рабочей партии Ахмет Шика заявил, что у членов правящей партии нет ни малейшего стыда, ни достоинства.

После этого слово взял председатель Партии справедливости и развития Абдулла Гюллер. Во время своей речи он призвал предыдущего оратора закрыть свой рот.

В ответ оппозиционный депутат выругался в адрес представителя правящей партии, используя при этом нецензурную лексику.

Затем депутат от ПСР Алпай Озалан ударил Шика. Завязалась драка, в которой приняли участие депутаты ПСР и оппозиционеры. Она длилась более 20 минут.

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