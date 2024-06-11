Правящая партия и оппозиция могут нормализовать отношения в Турции

Турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) готова к нормализации отношений с оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП). Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 26 июня в парламенте.
"Между основной оппозицией и правящей партией нет политического союза. Будет смягчение отношений, будет нормализация, но альянса не будет. Это противоречит природе многопартийной системы"
– глава государства
Он отметил, что они стремятся найти общие взгляды на вопросы, которые актуальны для страны и турецкого народа.
"Мы пытаемся усилить внутреннее согласие по таким вопросам, как гражданская конституция и внешняя политика"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Кроме того, он обратился к НРП с призывом отказаться от политики напряженности.
"Вы видите, как они оказывали политическое покровительство врагам демократии, как они играют с линиями разлома в обществе в своих политических интересах. Наши усилия по достижению с ними консенсуса на самом деле являются попыткой нормализовать оппозицию, что и необходимо сделать"
– турецкий лидер
Президент республики также ожидает, что НРП будет действовать исходя из национальных интересов.