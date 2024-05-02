Вестник Кавказа

Эрдоган впервые почти за 20 лет побывал в штаб-квартире оппозиции

встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Озгюра Озеля
© Фото: официальный сайт президента Турции
Глава турецкого государства провел сегодня вторую встречу с лидером оппозиции. Впервые они пообщались друг с другом с глазу на глаз чуть больше месяца назад.

Во вторник, 11 июня, состоялись переговоры президента Турции и лидера оппозиционной Народно-республиканской партии. Об этом сообщают местные СМИ.

встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Озгюра Озеля
© Фото: официальный сайт президента Турции

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Озгюра Озеля прошла в штаб-квартире оппозиции. Это первый визит Эрдогана в штаб-квартиру оппозиции за последние 18 лет.

Напомним, в конце марта в республике состоялись муниципальные выборы, победу на которых одержала НРП. Правящая Партия справедливости и развития, находящаяся у власти в течение 22 лет, впервые проиграла выборы.

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