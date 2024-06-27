Вестник Кавказа

Ставрополье недополучило ягод в этом году

Ставрополье недополучило ягод в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала этого года в Ставропольский край было ввезено на 7% меньше ягод, чем в прошлом году. Больше всего регион получил продукции из Грузии.

На Ставрополье было ввезено более 640 т различных ягод с начала января этого года. Это на 7% меньше, чем показатели прошлого года, рассказали в управлении Россельхознадзора. Оно, кроме всего прочего, следит за ввозом сельскохозяйственной продукции.

«В текущем году ягоды ввозились из Грузии (более 634 т) и Армении (8,9 т). Больше всего было ввезено голубики — порядка 615,4 т. Также проконтролирован ввоз черешни (21,7 т), вишни (4,4 т) и алычи (1,6 т)»

- Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзор

Ранее сообщалось, что ставропольские аграрии получать финансовую поддержку на расходы горюче-смазочных материалов. Эта мера имеет стратегическое значение для развития агропромышленного комплекса региона.

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